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Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti

Aydın'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Efeler ilçesinde sulama kanalındaki suyun renginin siyaha bürünmesine ilişkin inceleme başlattı.

Ferdi Uzun  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Umurlu, Serçeköy ve Kocagür Mahallesinden geçen ve Büyük Menderes Nehri'yle buluşan kanaldaki suyun rengi, zeytinyağı fabrikalarının atıkları nedeniyle siyaha büründü.

İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Serçeköy Mahallesinde yaşayan Zihni Baysal, gazetecilere, bir süredir suyun çok yoğun şekilde kirli aktığını söyledi.

Sorunun çözülmesini istediklerini aktaran Baysal, "Çevreye hem kötü koku yayıyor hem de toksik madde olduğu için tarım açısından elverişsiz bir su. İçerisinde hiçbir canlının barınacağına inanmıyorum. Bunun kaynağının tespit edilmesi ve tarımsal alanların bu toksik maddelerden kurtulması gerekir. Aynı zamanda çevre sağlığı bakımından da zararlıdır. Bu su Büyük Menderes Nehri'ne inerek Bafa Gölü'ne kadar gitmektedir." dedi.

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