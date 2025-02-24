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Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında önceki gün çıkan yangın, yaklaşık 46 saat sonra kontrol altına alındı.

Ferdi Uzun, Musa Ölmez  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında

Aydın

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında 22 Şubat'ta çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İtfaiye ve orman ekipleri, rüzgarın da etkili olduğu bölgede gün ağarıncaya kadar yangını kontrol etmek için çabaladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın 22 Şubat'ta saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıkmış, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda ekip sevk edilmişti.

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