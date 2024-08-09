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Avukatların reklam yasağı yönetmeliğinde "internet ve sosyal medya" düzenlemesi

Avukatlık mesleğindeki reklam yasağına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İsmet Karakaş  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Avukatların reklam yasağı yönetmeliğinde "internet ve sosyal medya" düzenlemesi

Ankara

Buna göre, yönetmelik değişikliğiyle reklam yasağına aykırılık halinde uyarı yazısı gönderme usulü kaldırıldı. Reklam yasağına aykırılık halinde avukatlar hakkında resen soruşturma açılarak, ilgiliye savunma istemini de içeren yazı tebliğ edilecek.

Avukatlar, çevrim içi mecralarda bedel karşılığı veya bedelsiz olarak bizzat hazırladıkları, hazırlattıkları ya da kendilerine ilişkin olarak hazırlanan içerikleri ön plana çıkaracak iş ve işlemlerde bulunamayacak.

İnternet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek kısa yolları kullanması yasaklanan avukatlar, ayrıca, çevrim içi mecralarda reklam veremeyecek ve alamayacak.

Avukatlar, mesleki kimliğiyle ilişkilendirilecek şekilde yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlarda da bulunamayacak.

⁠Yazılı, işitsel, görsel ve çevrim içi iletişim araçlarında, avukat ünvanının kullanıldığı durumlarda ve özel yaşamlarına ilişkin paylaşımlarında avukatların, mesleğin itibarını zedeleyici nitelikte davranışlardan kaçınmaları gerekecek.

Avukatlar, sosyal medya ve internet ortamlarında katıldıkları yayınlarda reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, mesleğinin itibarını zedeleyici her türlü açıklama ve paylaşımdan kaçınacak. İş elde etme amacıyla ulaşılması herkes için mümkün olan genel ve soyut içerikli bilgiler paylaşmak suretiyle yayın yapamayacak, yazılı veya görsel paylaşımda bulunamayacak.

Müvekkil ve müvekkil adaylarıyla yapılacak görüşmelerde de mekan, ortam ve içerik, görüşmenin amacına elverişli, avukatlık mesleğinin saygınlığına yaraşır, reklam yasağını ihlal etmeyecek nitelikte olacak.

Söz konusu görüşmelerde gizlilik kuralına uyulacak.

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