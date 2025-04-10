"Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" çalıştayı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştayda, Türkiye'nin NATO içindeki lider konumu ve değişen dünya dengeleri çerçevesinde oynayacağı aktif aktörlüğüne vurgu yapıldı.
Ankara
Ankara'da "Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan çalıştaya, resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.
Gelecekteki Avrupa güvenlik mimarisi kapsamında "AB'nin güvenlik ve savunma yapısında Türkiye'nin yeri ve rolü ne olabilir ve NATO kendisini ne şekilde yenileyebilir ve dönüştürebilir?" soruları etrafında tartışmaların yürütüldüğü toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
"Yeni Avrupa Güvenlik Mimarisi"nin nasıl şekillenebileceğinin bütün yönleriyle ele alındığı çalıştayda, tüm katılımcılar değişen küresel dengelere farklı pencerelerden yaklaşımlar sundu.
Çalıştayda, uluslararası ve ulusüstü mekanizmaların geçirdiği dönüşüm tartışıldı ve jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönüşüm atmosferinde ülkelerin aldıkları pozisyonlar, savunma ve güvenlik konuları bağlamında belirsizliklerin ön plana çıktığı koşullar içinde ortaya çıkan meydan okumalar, fırsatlar ve tehditler üzerinde duruldu. Türkiye'nin dış politika bağlamında önem verdiği hususların askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alındığı çalıştayda, özellikle NATO'nun içinde bulunduğu yapısal dönüşüm iklimi ve Avrupa ülkelerinin girişimiyle oluşturulması planlanan güvenlik mimarisi kapsamında tartışmalar yürütüldü.
Ayrıca çalıştay kapsamında Türkiye'nin NATO içindeki lider konumu ve değişen dünya dengeleri çerçevesinde oynayacağı aktif aktörlüğüne vurgu yapıldı.