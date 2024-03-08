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Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Alper Korkmaz  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı

İstanbul

Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan yolculardan 4'ü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada metrobüslerde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre aksama yaşanan metrobüs seferleri, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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