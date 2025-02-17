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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Uğur İslamoğlu, Fatih Çağlar Demirbaş  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan plastik maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 20 ayrı ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının tesisin bitişiğinde bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı. Tesisin bulunduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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