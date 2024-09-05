Atık su deşarjının detaylı incelenmesi için İzmir Körfezi'nde ikinci bilim seferi düzenlenecek
Prof. Dr. Nil Kula, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerinin kaynağını belirlemek için ikinci bir deniz seferi düzenleyeceklerini ve sorunun kaynağı olarak öne çıkan atık su deşarj noktalarına yoğunlaşacaklarını söyledi.
İstanbul
İzmir Körfezi'nde sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası Koca Piri Reis gemisiyle körfeze açılarak 11 noktadan numune alan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, ilk numune sonuçlarının ardından sorununun kaynağını belirlemek için ikinci bir sefer hazırlığına başladı.
Öğretim Görevlisi Dr. Janset Kayaalp’in yürütücülüğünü üstlendiği ve 9 Eylül Pazartesi günü çıkılması planlanan ikinci seferde, Bayraklı ve Liman çevresinde bulunan ve ilk seferde örnek alınan istasyonların yanı sıra atık suyun deşarj edildiği, körfezin iç kısmında yer alan 3-4 farklı noktadan da numune alınarak kirletici analizleri yapılacak.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarının İzmir Körfezi'nde tekrar bir sefere çıkma gereksinimi ortaya çıkardığını belirterek, "Şu anda ilk seferimizin laboratuvar çalışmaları hala devam ediyor, ikinci seferimizde belirlediğimiz noktalardan örnekler alacağız ve her iki seferin sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Bunu hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım." dedi.
Çalışmada, ilk sefere kıyasla farklı noktalardan alınan numunelerde farklı parametrelere de bakılacağını bildiren Kula, şüphelendikleri noktalarda çalışmaları yoğunlaştıracaklarını aktardı.
Kula, şu bilgileri verdi:
"Özellikle atık su şüphesinin ihtimali artış kaydediyor, şüphelendiğimiz noktalardan farklı örnekler alarak, tahliller yapacağız. Orman yangınları dahil şüphelendiğimiz birçok neden vardı ama ilk mikrobiyolojik sonuçlara göre denize deşarj edilen atık sular sorunun kaynağı olarak öne çıkıyor. Şu anda kafamızda oluşmaya başlayan ve ağırlık kazanan ihtimal atık su deşarjları. Yeni seferimizde belki de bambaşka bir şey bulabiliriz."
Ne olmuştu?
İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurdu ve ardından kötü koku sorunu baş gösterdi. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlandı.
İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri aldı. İlk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı olarak oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklandı.
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları kötü koku ve balık ölümlerini araştırmak üzere çıktıkları seferde 28 Ağustos’ta İzmir Körfezi'nin 11 noktasından numune aldı. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi de İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalarda inceleme yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla 1 Eylül'de İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.