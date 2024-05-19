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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ediyor
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Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.

İlyas Gün  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı Fotoğraf: İlyas Gün - AA

Samsun

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'da attığına işaret eden Vali Tavlı, "O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı Türk gençliğine teslim ediyoruz." dedi.

Törende askerler, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerler, karaya çıkardıkları Türk bayrağını izcilere teslim etti. İzciler, Türk bayrağını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin yapılacağı İlkadım Atletizm Stadyumu'na kortej eşliğinde götürdü.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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