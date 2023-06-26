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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi

Ahmet Sertan Usul  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs getirildi

Ankara

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Derya Örs atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına Örs getirildi.

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