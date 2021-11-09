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Aşağı Kaleköy Hibrit GES Tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete girdi

Bingöl'de yapımı tamamlanan Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi törenle hizmete açıldı.

Rıdvan Korkulutaş, Aydın Arık   | 09.11.2021
Aşağı Kaleköy Hibrit GES Tesisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete girdi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş - Anadolu Ajansı

Bingöl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni kapsamında Genç ilçesindeki Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerjisi Santrali Tesisinde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hizmete alınan tesisin genel görüntüsünün yansıtılmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve diğer protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Bingöl'de Kalehan Enerji Grubu tarafından kurulan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde hidroelektrik ve güneş enerjisi kullanılarak 450 bin hanenin ihtiyacını karşılayan 580 megavat enerji üretiliyor. 

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıyan santralde 200 bin güneş paneli bulunuyor.

1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES'te 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı.


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