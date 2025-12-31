Dolar
42.96
Euro
50.52
Altın
4,324.05
ETH/USDT
2,972.80
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,300.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Gündem

Artvin'de çığ meydana geldi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Yusuf Okur  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Artvin'de çığ meydana geldi

Artvin

Vali Turan Ergün, AA muhabirine, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz
Terör örgütü DEAŞ'a karşı 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Artvin'de çığ meydana geldi

Artvin'de çığ meydana geldi

Türkiye’nin biyosfer rezervi alanı Camili Havzası beyaz örtü ile kaplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet