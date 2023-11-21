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Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da il merkezi, Göle ve Hanak'ta taşımalı eğitime, Çıldır ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildi.

Günay Nuh  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Ardahan, Göle ve Hanak'ta köy okulları, Çıldır'da ise tüm okullara bir gün ara verildi

Ardahan

Kent genelinde kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Çıldır ilçesi genelinde okullara bir gün ara verildi.

İl merkezi ile Göle ve Hanak ilçelerinde ise köy okullarında taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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