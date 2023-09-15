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Araştırma: Dünya'nın manyetik alanı, Ay yüzeyindeki su oluşumunda etkili olabilir

ABD'li araştırmacılar, Ay yüzeyinde su oluşumunda, Dünya'nın manyetik alanından kopan yüksek enerjili elektronların da etkisinin olabileceğini tespit etti.

Aleyna Çil  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Araştırma: Dünya'nın manyetik alanı, Ay yüzeyindeki su oluşumunda etkili olabilir

Ankara

Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hindistan'ın 2008-2009 yıllarında tamamladığı Chandrayaan-1 misyonunda Ay yüzeyi hakkında toplanan bilgileri kullandı.

Ay ve diğer havasız gök cisimlerinin yüzeyinde hidroksit ve su oluşumunun arkasındaki temel mekanizmanın Güneş rüzgarları olduğunu belirten araştırmacılar, söz konusu oluşum sürecine Dünya'nın manyetik kalkanının etkisini inceledi.

Chandrayaan-1'in haritalandırıldığı çalışmada, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzeyindeki su bulunan bölgeler ile Ay'ın Dünya'nın manyetik kalkanından geçtiği farklı evreler karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, Ay'ın kendi çevresinde bir tam tur için harcadığı sürenin yüzde 27'lik bölümünde Dünya'nın manyetik kalkanının etkisiyle büyük oranda Güneş rüzgarlarından korunmasına karşın, mavi gezegene bakan yüzeyindeki su oluşumunda herhangi bir farklılık olmadığını saptadı.

Hawaii Üniversitesi'nden baş araştırmacı Shuai Li, çalışmanın sonuçlarının gelecekti araştırmalar için umut verici olduğunu söyleyerek, "(Dünya'nın) manyetik kalkanında, doğrudan Güneş rüzgarlarının yaydığı protonlarla ilişkili olmayan, farklı oluşum süreçleri veya yeni su kaynakları bulunabilir." ifadesini kullandı.

Li, yeni keşfin önceki çalışmalarla ele alındığını, Dünya'nın Ay ile daha önce keşfedilmemiş bağlarını ortaya koyabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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