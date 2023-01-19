Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu
Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.
Erzurum
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, bazı gölet ve akarsular dondu.
Soğuk havanın etkisiyle Erzurum-Kars kara yolundaki Aras Nehri ile Zars Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.
Nehir ile çayın kıyı kesimleri tamamen donarken, orta kısmının yüzeyinde de buzlanmalar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.