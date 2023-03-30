Dolar
19.17
Euro
20.84
Altın
1,969.88
ETH/USDT
1,798.60
BTC/USDT
28,525.00
BIST 100
4,949.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar etkili oluyor.
logo
Gündem

Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

Avustralyalı bilim insanları tarafından hazırlanan yeni bir rapor, hızla eriyen Antarktika buzullarının okyanus akıntıları üzerinde belirgin şekilde durgunlaşmaya yol açtığını, bunun okyanusların karbondioksit emme kapasitesini azalttığını gösterdi.

Salih Okuroğlu  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, Nature dergisinde yayımlanan raporda, okyanusun en derinlerinde yer alan ve dünya genelinde ısı ve besin maddelerinin dolaşımında kilit rol oynayan sular incelendi.

Antarktika buzullarının erimesiyle derin okyanus akıntılarında durgunlaşma meydana geldiği ortaya konulan raporda, bu durumun iklimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Durgunlaşmaya, tatlı su kaynakları olan Antarktika buzullarının erimesiyle deniz suyunun yoğunluğunun azalmasının ve daha az tuzlu hale gelen sularda aşağı yönlü hareketin yavaşlamasının yol açtığı belirtildi.

Bilim insanları, Kuzey ve Güney yarım kürelerde binlerce yıldır nispeten istikrarlı olan derin okyanus akıntılarında meydana gelen durgunlaşmanın, okyanusların atmosferdeki karbondioksiti emme kabiliyetini azalttığını ve dolayısıyla iklim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti.

Avustralyalı araştırmacılar, küresel sıcaklık artışının mevcut oranlarda devam etmesi halinde, okyanusları yönlendiren derin su akıntılarının 2050'ye kadar yüzde 40 azalacağını tahmin ediyor.

Rapora katkıda bulunan deniz bilimci Adele Morrison, okyanuslardaki dolaşımının yavaşladıkça yüzeydeki suyun hızla karbon emme kapasitesine ulaştığını, daha derinlerden karbona doymamış su ile yer değiştirmediğini ve bu durumun deniz diplerindeki besinlerin ortaya çıkmasını zorlaştırdığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor
Hatay'daki "araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor
Doğu bölgelerine yönelik yoğun kar yağışı uyarısı
İskenderun'da su altında kalan sahil bandında tahliye çalışmaları sürdü
İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

Antarktika buzullarının erimesiyle durgunlaşan okyanuslar daha az karbondioksit emiyor

Türk bilim insanları Antarktika’da gelişen turizmin etkilerini araştırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet