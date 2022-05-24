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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı 2 milyon 35 bin 948'e ulaştı.

Hatice Özdemir Tosun   | 24.05.2022
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyonu aştı

Antalya

Antalya'da turizm her geçen gün daha da hareketleniyor. 428 5 yıldızlı otele ve 680 bin yatak kapasitesine sahip kent, dünyanın her yerinden turist çekiyor.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Mayıs'ta hava yolu ile gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 217 artışla 2 milyon 35 bin 948 olarak kaydedildi.

Geçen yıl aynı dönemde 643 bin 68 kişiyi ağırlayan Antalya'nın bu yıl daha fazla turisti misafir etmesi planlanıyor.

Mayısın ilk 23'ünde ise kente 813 bin 753 kişi geldi.

Geçen yılı 9 milyon turist rakamı ile kapatan Antalya'da sektör, bu yıl 2019'daki yaklaşık 15,5 milyon rakamına ulaşmayı hedefliyor.

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