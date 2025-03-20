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Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollarda ekipler çalışma yapıyor.

Mustafa Kurt  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alanya ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yürütüyor.

İlçedeki Gödüre, Kaplanhanı ve Söğüt yayla yolları kardan temizlendi, heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım ve dolgu çalışması yapıldı.

Gödüre Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan bir aile de ekiplerce yolun açılmasıyla kurtarıldı.

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