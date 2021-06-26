Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz." dedi.
Antalya
Antalya'nın Kaş ilçesinde farklı bölgelerdeki iki ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden takviye ekipler de bölgeye gönderildi.
Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.
"5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz"
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirtti.
Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınlarda can kaybı söz konusu değil. " diye konuştu.
Muğla ve yakın ilçelerden de ekiplerin yangına müdahale etmek için geldiğini kaydeden Ulutaş, bir yandan yangını söndürmeye çalıştıklarını bir yandan da zarar tespit çalışması yaptıklarını bildirdi.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da yangınların ikisinin de ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındığını söyledi.
Çerçiler Mahallesi'ndeki yangında 55 dönüm, Üzümlü ve İslamlar'daki yangınlarda ise bin dönüm alanın zarar gördüğüne dikkati çeken Yazıcı, "Üzümlü ve İslamlar Mahallesi'ndeki yangın oldukça geniş bir alanda etkili oldu. 2 ev kullanılamaz hale geldi. 53 yaşındaki bir kadın da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Bölgede zeytin bahçeleri de zarar gördü." diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, orman yangınını koordine etti
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezinden koordine etti.
Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, İHA vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.
Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500’e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibarıyla kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.