Dolar
14.64
Euro
15.85
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,063.80
BTC/USDT
40,400.00
BIST 100
2,494.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Antalya'da Alman turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Fatih Hepokur   | 17.04.2022
Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri Alanya ilçesine götürmek üzere yola çıkan Kamil Demir'in kullandığı 20 AGM 990 plakalı minibüs, Kızılot Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada minibüs şoförü ile aralarında çocukların da bulunduğu 11 Alman turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı
Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde boşalan yataklar sağlık çalışanlarını rahatlattı
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 4 bin 86 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 558'e çıktı

Benzer haberler

'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Antalya'da 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Antalya'da 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Dev kruvaziyer Azura, 2 bin 129 turistle Kuşadası'na geldi

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 'bahar' bereketi

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 'bahar' bereketi
SOLOTÜRK'ün pilotları Antalya'da gençlerle buluştu

SOLOTÜRK'ün pilotları Antalya'da gençlerle buluştu
Turizm kenti Antalya'da Phaselis Tüneli hizmete açıldı

Turizm kenti Antalya'da Phaselis Tüneli hizmete açıldı