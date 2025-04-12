Antalya Diplomasi Forumu'nda "Balkanlar'da Müreffeh Bir Gelecek İçin Bölgesel Sahiplenme" paneli düzenlendi
Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) düzenlenen "Balkanlar'da Müreffeh Bir Gelecek İçin Bölgesel Sahiplenme" başlıklı panelde, bölgeye daha iyi bir gelecek sağlayabilmek adına bölgesel işbirlikleri fırsatları ele alındı.
Kosova
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF kapsamında, "Balkanlar'da Müreffeh Bir Gelecek İçin Bölgesel Sahiplenme" paneli yapıldı.
Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Amer Kapetanovic’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski konuşmacı olarak yer aldı.
Bozay, konuşmasında, bölgesel işbirliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölge ülkelerinin dayanışma göstererek büyük destekler verdiklerini anımsattı.
Balkanlar’daki gençlerin zeki ve çalışkan olduklarını dile getiren Bozay, “Onları bölgede tutmamız gerekiyor. Bunu yaparken geçmişte yaşamayı bir kenara bırakıp geleceğimize bakmamız gerekiyor. Bu sadece AB aday ülkeleri için geçerli değil, hepimiz için geçerli. Bölgede karşılaştığımız meseleleri birlikte göğüslemeliyiz.” dedi.
Dijital ve yeşil dönüşüm projelerine daha fazla destek verilmesi gerektiğine işaret eden Bozay, bunun ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve gençleri bölgede tutacağını söyledi.
Bozay, geçmişteki hatalardan ders çıkararak geleceğe doğru hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.
Komşularla iyi ilişkiler kurmanın önemine dikkati çeken Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic de ülkenin ana hedefleri arasında AB üyeliğinin olduğunu söyledi.
İbrahimovic, Karadağ’ın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü 2028’de AB üyesi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının ardından nihai önceliklerin tartışılmaya başlanabileceğini ifade etti.
Karşı karşıya oldukları göç sorunu nedeniyle bir arada oturup bölgenin geleceği için bir şeyler yapmanın elzem olduğunu kaydeden Konakovic, geçmişin, gelecekte işbirliği yapmanın önünde engel teşkil etmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanı Djuric, AB’ye katılımın bölgenin ortak hedefi olduğunu söyleyerek, "Sırbistan 8 ülkeyle komşu. Ülkemizin başarısı, bu ülkelerle ilişkilerin kalitesine bağlı. 90’lardan gelen meseleleri çözme fırsatımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Yolsuzluk sorununun ortadan kaldırılması, ekonomik ve toplumsal hareketliliğin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Djuric, vatandaşlara refah sağlayabilmek için altyapı alanında iyileştirmeler yapılmasını gerektiğini belirtti.
Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ise ülkesinde geçen ay yaşanan, 61 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin gösterdiği örnek dayanışma için teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.