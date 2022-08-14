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Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 14.08.2022
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
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