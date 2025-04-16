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Ankara'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yapıldı, çiftçilerle görüşüldü.

16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Ankara'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde inceleme yapıldı

Ankara

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, beraberindeki Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve ilçe tarım ile ziraat odası yetkilileri, zirai dondan etkilenen ceviz, vişne, kayısı, armut ağaçlarının bulunduğu bahçelerde inceleme yaptı.

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Yetkililerden bilgi alan Yıldız, zirai dondan ilçe genelinde 1800 çiftçinin etkilendiğini belirterek, "Nerede ne var, takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın birebir yakından takip ettiği bir konu." dedi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise yetkililerden destek istedi.

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