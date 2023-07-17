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Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Soner Aksakal  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Ankara'da yatak fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

İlçenin Yağlıpınar Mahallesi mevkisinde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olay yerine gelerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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