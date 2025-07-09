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Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısmen askeri alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Mesut Karaduman, Sedat Kara  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Tekirdağ

Çıkrıkçı Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım alanlarına yayıldı. Yangın, kısmen 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının bulunduğu askeri alana da sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 70 dekar buğday, 60 dekar ayçiçeği ekili alan ile 700 dekar anız zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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