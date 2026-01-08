Dolar
43.04
Euro
50.26
Altın
4,459.92
ETH/USDT
3,120.10
BTC/USDT
91,068.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

Ankara'da üç aylar dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Ankara'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Mukaddes Emanetler" sergisinin açılışı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açılış programında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, mukaddes emanetlere olan saygılarının önemine işaret ederek, "Fahrettin Paşa o zor zamanlarda, o zor günlerde canını hiçe sayarak, 'Bize ne olursa olsun ama mukaddes emanetlere en ufak bir halel gelmesin' diyerek, büyük bir titizlikle ve kahramanlıkla onu İstanbul'a ulaştırmayı başarmış. Allah ondan razı olsun." dedi.

Serginin "bereketli" olması temennisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Ankaralı da burayı ziyaret eder. Ankara zaten bunlara çok aşina ve yakın duran bir topluluktur. Dolayısıyla buradaki rağbet ne kadar çok olursa olsun hiçbirimizi şaşırtmamalı. Çünkü Ankara öyle bir yer. Evliyalar şehri."

"Emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Hazreti Muhammed'in mukaddes emanetlerinin ve Kabe örtüsünün bu sergide olmasının önemini dile getirerek, "Ecdadımız çok önem vermiş bu işlere. Onun için biz de ecdadımızdan aldığımız mizaçla, getirdiğimiz o duyguyla inşallah o emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bir aya yakın bir süre açık kalacak"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de "Sergi, üç aylarda, ramazan başlamadan önce 3 gün 5 gün değil bir aya yakın bir süre açık kalacak. Çok sayıda Altındağlının ve başta kadınlar olmak üzere gözyaşlarıyla izleyeceği bir sergi olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Sergide katkısı bulunan iş insanı Erol Güzel de, "Biz, Mukaddes Emanetler Ankara olarak Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bir kuruş menfaat almaksızın seveni sevdiğiyle buluşturuyoruz. Yani aşıkları, yani Resulullah Efendimize olan aşkı, muhabbeti biz gittiğimiz her yerde buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

Sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den GKRY'deki etkinlikte yapılan konuşmalara ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ankara'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

Ankara'da "Mukaddes Emanetler" sergisi açıldı

Altınköy Açık Hava Müzesi, başkentte köy kültürünün yaşayan adresi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet