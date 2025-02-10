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Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi kamerada

Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Cankut Taşdan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi kamerada

Ankara

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından taraflardan biri trafik ışıklarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin aracının aynalarını kırarak zarar verdi.

Olay anı, trafik ışıklarında bekleyen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ankara'da bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar vermesi kamerada
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