Dolar
32.39
Euro
35.21
Altın
2,157.33
ETH/USDT
3,284.40
BTC/USDT
63,430.00
BIST 100
8,955.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Gündem

Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yusuf Soykan Bal  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ankara

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan merkez istikametine giden E.S. idaresindeki 06 AB 7333 plakalı minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan S.B'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Minibüs sürücüsü E.S. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci, kısır politik gündemlere bırakılamayacak kadar önemli
Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 600 bin mesai arkadaşımızla ülkemizin birliğine kim kastediyorsa adalete teslim ediyoruz
Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan 3 ay sonra taburcu edildi
Fahri trafik müfettişleri sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek

Benzer haberler

Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ankara'da belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bakan Yerlikaya: Son 10 yılda motosiklet sayısı ülkemizde yüzde 77,7 arttı

Beykoz'da İETT otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

İzmir'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Antalya'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Türk Kızılay, aşevlerinde uygulanacak otomasyon sisteminin ilkini Ankara'da başlattı

Türk Kızılay, aşevlerinde uygulanacak otomasyon sisteminin ilkini Ankara'da başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet