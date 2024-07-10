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Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara ve çevresindeki iller için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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