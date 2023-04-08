Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.
Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.