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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.

Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

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