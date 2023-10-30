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Anıtkabir'e Cumhuriyet'in 100. yılında rekor ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Anıtkabir'e Cumhuriyet'in 100. yılında rekor ziyaret

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

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