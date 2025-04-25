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Anıtkabir 23 Nisan'da 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 200 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Utku Şimşek  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Anıtkabir 23 Nisan'da 200 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilginin yoğun olduğu Anıtkabir, ziyarete açık olduğu 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 236 bin 574 kişiyi ağırladı.

Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu yıl ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495 ve martta ise 220 bin 139 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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