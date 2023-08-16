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Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı

Kars'ta, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın 16 Ağustos 1064'te Ani'yi fethinin 959. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cüneyt Çelik  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Ani'nin fethinin 959'uncu yıl dönümü kutlandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, şehitler için dualar okundu.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, burada yaptığı konuşmada, fetihlerin, medeniyetin yayılması açısından Türk ve İslam tarihinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Ani'nin fethinin, sadece Kars'ın fethi değil, açılan yeni ufukla Anadolu'yu vatan yapma vizyonunun da başlangıç noktası olduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin varlığını sürdürdüğü Ani, Sultan Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmanın ardından fethedilerek Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Bu kutlu fetihle, bu kadim şehirde yeni bir dönem başlamış, Sultan Alparslan'ın fethi ile başlayan yeni süreçte Hıristiyan ve Müslümanların özgürce bir arada yaşayabildiği nadir Orta Çağ kentlerinden biri olmuştur. Ani'nin fethiyle Anadolu'ya ayak basan ecdadımız, Malazgirt Zaferi'yle de Ani Zaferi'ni taçlandırmıştır. Ecdadımız, Ani ve Malazgirt zaferlerinin ardından Anadolu'yu da fethederek bizlere vatan yapmıştır."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise kentin en önemli tarihi kültür varlığı olan, içinde barındırdığı zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Ani'yi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, "Anadolu fütuhatının ilk adımı, Malazgirt Zaferi'nden önce Ani şehrinde atıldı." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Kafkas Halk Oyunları ekipleri gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kutlama programları kapsamında düzenlenen bisiklet, yüzme, okçuluk ve atletizm branşlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Programa katılan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, il protokolü ile vatandaşlar, Ani surlarından ellerinde Türk bayraklarıyla, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr'e yürüdü.

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