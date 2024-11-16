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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Uğur Subaşı  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen M.M.A idaresindeki 34 MBK 077 plakalı otomobil, Erenler geçişi Alancuma mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerleri kırarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın yolcu Z.A'yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alındı.

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