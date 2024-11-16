Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyerleri kırıp şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Sakarya
Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen M.M.A idaresindeki 34 MBK 077 plakalı otomobil, Erenler geçişi Alancuma mevkisinde kontrolden çıkıp bariyerleri kırarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters şekilde kalan otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın yolcu Z.A'yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerince Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.