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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonla tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Kadir Yıldız  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe rampası mevkisinde R.K. yönetimindeki 06 CZH 324 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden S.U. yönetimindeki 42 APG 829 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

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