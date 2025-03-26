Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.
Kocaeli
Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü E.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanması sonucu otoyolun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.