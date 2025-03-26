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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

Şahin Oktay, Sefa Tetik  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü E.A, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımda aksama yaşanması sonucu otoyolun Ankara yönünde araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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