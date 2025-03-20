Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Kocaeli
Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.