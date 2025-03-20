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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Şahin Oktay  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedağ mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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