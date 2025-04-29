Dolar
38.45
Euro
43.86
Altın
3,314.58
ETH/USDT
1,829.60
BTC/USDT
94,930.00
BIST 100
9,241.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şahin Oktay  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Otoyolun Kartepe geçişi Tepetarla mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 plakalı hurda yüklü tır, refüje çarparak devrildi.

Bariyerleri parçalayarak yaklaşık 100 metre sürüklenen tırdaki hurda malzemeler, yolun her iki istikametine saçıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yara almazken, ulaşımda aksama yaşandı.

Trafik akışının kontrollü sağlanması nedeniyle otoyolun iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.

Ekipler, tırın ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı
Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Kayseri'de tramvaylar rüzgar enerjisiyle yol almaya başladı

Hollanda'da 23 Nisan kutlamasında yeni lale türüne 'Anadolu' ismi verildi

Antalya'da 2025 turizm sezonunda yeni rekorlar bekleniyor

Antalya'da 2025 turizm sezonunda yeni rekorlar bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet