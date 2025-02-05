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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Zafer Göder, Uğur Subaşı  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.

Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


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