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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Zafer Göder  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.

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