Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler yoğunluğa neden oluyor.
Bolu
Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Otoyolun Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.
Zaman zaman oluşan hasarlı trafik kazaları nedeniyle yavaşlayan trafik bir süre sonra normale dönüyor.
Karayolları ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.
Büyük İstanbul Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Tatilini şehir dışında geçirenlerin kente dönüş yerlerinden biri olan otogarlar kalabalıklaştı.
Dönüş yolculuğunda otobüsü tercih eden vatandaşların Büyük İstanbul Otogarı'na gelmesiyle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.
Otogarın kapılarında trafik yer yer durma noktasına gelirken, iç kısımda ise araçlar yavaş ilerliyor.
Trafik polisleri ise otogar bölgesindeki araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüleri yönlendirmeye çalışıyor.
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