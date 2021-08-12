Altındağ'daki olaylara karışan ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 76 kişi gözaltına alındı
Zanlılardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da 10 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında "mala zarar verdiği" tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Altındağ'da vatandaşları provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu ve bölgede mala zarar verme olaylarına karıştıkları saptanan 76 kişinin yakalandığı belirtildi.
Şüphelilerden 38'inin "yağma", "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu bulundurma ve ticaretini yapma"dan suç kaydı olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olunması istendi.
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