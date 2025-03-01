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Gündem, Ramazan 2025

Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı

Türkiye'de, akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk iftarı yapıldı.

Sıraç Karadeniz  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Kentte orucun en erken açıldığı ilçede vatandaşlar, yöreye özgü yemeklerin yer aldığı sofralarda iftar için bir araya geldi.

Saat 18.02'de okunan ezanla iftara başlayan ilçe sakinleri, ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

İlçe sakinlerinden Haşim Karadeniz, tüm Müslüman aleminin ramazanını kutladı.

Bir kez daha ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karadeniz, "Bu ayda tuttuğunuz oruçların, kıldığımız namazların, ettiğimiz duaların kabul olmasını Rabbimizden diliyoruz." dedi.


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