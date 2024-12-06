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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oğuzhan Sarı  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 34,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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