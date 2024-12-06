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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Oğuzhan Sarı  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.

Karakuş'tan boşalan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

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