Dolar
34.70
Euro
36.77
Altın
2,629.09
ETH/USDT
3,875.00
BTC/USDT
100,352.00
BIST 100
9,935.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi

Yeşilay tarafından 2024'ün en başarılı gönüllülerine, "Gönüllülük Ödülleri" verildi.

Uğur İslamoğlu  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen törene, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada vakfın gönüllülerine teşekkür eden Dinç, "İnsan, bir işi yaparken sadece bedenini kullanıyorsa o insan işçidir. Şayet bedeninin yanında beynini de katıyorsa, nasıl daha iyi yapabilirim diyorsa o insan ustadır. Gönlünü de katıyorsa, o insan hangi işi yapıyorsa yapsın sanatkardır. Sizler sanatkarlarsınız. Stand faaliyeti yaptığınızda da okulları gezdiğinizde de esnafla buluştuğunuzda da insanlarımızın ve gençlerimizin bağımsızlığı için, çocuklarımızın kurtulması için yaptığınız her faaliyette, esasında bir sanat icra etmiş oluyorsunuz." dedi.

Dinç, büyük bir enerji, yoğun bir gayret, bitmez bir motivasyonla her mahalleye ve sokağa girmeye, her insana ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

Çalışmalarını daha etkili biçimde sürdürmenin en önemli yolunun gönüllü sayısını artırmaktan geçtiğini belirten Dinç, "Gönüllü olmak yetmez, gönüllü de kazandıralım. İnsanları bağımlılıklarından kurtarmak için gayret ettiğimiz kadar, insanların gönüllü olmaları için de mücadele verelim" şeklinde konuştu.

"Gönüllü Yönetim Sistemi"

Programda, gönüllülerin iletişim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen ve tüm gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda takip edilebileceği "Gönüllü Yönetim Sistemi" tanıtıldı.

Programın sonunda, ülke genelinde Yeşilay adına yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan ve Yeşilay'a en çok gönüllü kazandıran koordinatörlük ve şubelere ödül verildi.

Yeşilay adına en çok faaliyet gerçekleştiren Genç Yeşilay Kulüplerine de birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi
MGK Bildirisi: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdi
Öztürkler: KKTC'nin daha ileriye gidebilmesi için ana vatanımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz
Türkiye Alman turistlerin 2025 yazı için en fazla rezervasyon yaptığı ülke
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Benzer haberler

Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi

Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi

Yeşilay 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne teknoloji bağımlılığıyla mücadele eğitimi veriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet