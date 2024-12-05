Yeşilay'ın en başarılı gönüllüleri ödüllendirildi
Yeşilay tarafından 2024'ün en başarılı gönüllülerine, "Gönüllülük Ödülleri" verildi.
İstanbul
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde düzenlenen törene, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.
Törende yaptığı konuşmada vakfın gönüllülerine teşekkür eden Dinç, "İnsan, bir işi yaparken sadece bedenini kullanıyorsa o insan işçidir. Şayet bedeninin yanında beynini de katıyorsa, nasıl daha iyi yapabilirim diyorsa o insan ustadır. Gönlünü de katıyorsa, o insan hangi işi yapıyorsa yapsın sanatkardır. Sizler sanatkarlarsınız. Stand faaliyeti yaptığınızda da okulları gezdiğinizde de esnafla buluştuğunuzda da insanlarımızın ve gençlerimizin bağımsızlığı için, çocuklarımızın kurtulması için yaptığınız her faaliyette, esasında bir sanat icra etmiş oluyorsunuz." dedi.
Dinç, büyük bir enerji, yoğun bir gayret, bitmez bir motivasyonla her mahalleye ve sokağa girmeye, her insana ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.
Çalışmalarını daha etkili biçimde sürdürmenin en önemli yolunun gönüllü sayısını artırmaktan geçtiğini belirten Dinç, "Gönüllü olmak yetmez, gönüllü de kazandıralım. İnsanları bağımlılıklarından kurtarmak için gayret ettiğimiz kadar, insanların gönüllü olmaları için de mücadele verelim" şeklinde konuştu.
"Gönüllü Yönetim Sistemi"
Programda, gönüllülerin iletişim ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen ve tüm gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda takip edilebileceği "Gönüllü Yönetim Sistemi" tanıtıldı.
Programın sonunda, ülke genelinde Yeşilay adına yılın en çok gönüllülük faaliyeti yapan ve Yeşilay'a en çok gönüllü kazandıran koordinatörlük ve şubelere ödül verildi.
Yeşilay adına en çok faaliyet gerçekleştiren Genç Yeşilay Kulüplerine de birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.