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Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadüğün hizmete açılacağını belirtti.

Mustafa Ünal Uysal   | 12.10.2022
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal - AA

Mersin

Vali Pehlivan, beraberindekilerle, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin Mersin etabında yürütülen tünel, yol ve viyadüklerde incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Pehlivan, gazetecilere, projenin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Mersin-Antalya yolunun yaklaşık 500 kilometre olduğunu dile getiren Pehlivan, bu 500 kilometrenin 264 kilometresinin Mersin sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.

"Birkaç yıl içerisinde yolun tamamı bitirilecek"

Proje kapsamında bugüne kadar toplamda 196,5 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Proje içerisinde 28 tünel var, bu tünellerin 16'sının inşaatı tamamlandı. 10 tünel vatandaşların hizmetine açıldı. Yine bu projede 16 viyadük var. 16 viyadüğün 5'i tamamlandı, 2'si hizmete açıldı. Bu yol tamamlandığında 264 kilometre olan yol 30-35 kilometre kısalmak suretiyle 228 kilometreye inecek. Bu da zamandan yaklaşık 2 saat avantaj ve tasarruf elde etmek anlamına geliyor. Tüneller duble şekilde açılıyor. Toplam uzunluğu 76 kilometre. Viyadüklerin uzunluğu da yine gidişli gelişli duble olarak düşündüğünüz zaman 10 kilometrenin üzerinde."

Pehlivan, yol güzergahının yüzde 17'sinin tünellerden, yüzde 3'ünün de viyadüklerden oluştuğunu söyledi.

Güzergahın Mersin sınırının son etabı olan Anamur-Gazipaşa arasındaki 11-12 kilometrelik yolun ihalesinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatan Pehlivan, "Orada da 7 tünel, 6 viyadük bulunuyor. Yakın zamanda orada şantiye kurulup çalışmalar başlayacak. Birkaç yıl içerisinde yolun tamamı bitirilecek." diye konuştu.

Pehlivan, bu yolun tamamlanmasıyla turizmin daha da hareketleneceğini belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Pehlivan, "Bu yıl itibarıyla 3 tünelimizi T6, T7 ve T8 tünellerimizi, bir viyadüğümüzü hizmete açıyoruz. Nükleer santralin olduğu Büyükeceli'deki viyadükte, malumunuz santralde 26 bin kişi çalışıyor. Orada viyadükle geçmek suretiyle altta da akıllı kavşak ve yol bağlantılarıyla orada müthiş rahatlık sağlıyor. 1-2 ay içerisinde orası da trafiğe açılacak. Bu 3 tünel ve bir viyadükte yolun standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Pehlivan, bu projenin tamamlanmasıyla Mersin-Antalya arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 5 saate inmesinin öngörüldüğünü, bunun da hem zamandan hem de yakıttan büyük tasarruf sağlayacağını kaydetti.

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