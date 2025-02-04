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Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Dilhan Türker Yıldız  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Perşembe günü öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın batıda yarın öğle saatlerinden sonra, doğuda perşembe günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

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