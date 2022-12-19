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AK Partili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partili Budagov, Maraş'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde Suriçi ve Maraş bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Mehmet Kemal Firik   | 19.12.2022
AK Partili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partili Budagov, Maraş'ı ziyaret etti

Lefkoşa

Çeşitli temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kurtulmuş ve Budagov, beraberindeki Türk ve Azerbaycan heyetleriyle Gazimağusa Suriçi'ndeki Lala Mustafa Paşa Cami'ni ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Maraş bölgesine geçti.

Maraş ziyareti öncesinde yetkililerden bölgeyle ilgili brifing alan Kurtulmuş ve Budagov, burada Bilal Ağa Mescidi, Pertev Paşa Türbesi ve Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Kurtulmuş ile Budagov'a bölge ziyaretlerinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ünal, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti.

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