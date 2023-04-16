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AK Parti'li Kurtulmuş: Can emniyeti sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde de Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak burada kalan Suriyeli kardeşlerimizin süratli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
AK Parti'li Kurtulmuş: Can emniyeti sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hiçbir ortak fikri olmayan, hangi istikamete gideceği belli olmayan sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye karşı birleşen ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin programı, projesi, hedefi olmayan 7 yamalı bohça partilerine, bu koalisyona, millet oy vermeyecek ve sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkacaktır." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, partisinin Zeytinburnu Yenidoğan ve Gökalp mahallelerinin ortak seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Açılış öncesinde buraya gelen vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacaklarını söyledi.

Türkiye'nin son derece önemli bir seçime gittiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "14 Mayıs'ta yapacağımız seçim Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı seçileceğinin ya da kimlerin milletvekili seçileceğinin tayin edileceği bir seçim değildir. Bu seçim, milletimizin hangi istikamette yürüyeceğinin tespit ve tayininin olacağı, milletimizin de buna karar vereceği bir seçimdir." dedi.

İktidarları döneminde yapılan yatırımları aktaran Kurtulmuş, yerli otomobilin yıllar önce yapılmasının vesayet odakları tarafından engellendiğini söyledi.

Yerli otomobil çalışmaları başladığında muhalefetin "Fabrikası nerede, arabayı nerede yapacaksınız?" demeye başladığını anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şimdiyse İtalya'dan gemilerle yapılan arabalar Türkiye'ye getiriliyormuş ve onları Togg diye millete pazarlıyormuşuz. Aklınız yetmiyor bari aklınızın yetmediği işe dilinizi uzatmayın. Allah'a çok şükür bugün Türkiye İHA'larını, SİHA'larını, Bayraktar'ını, Kızıl Elma'sını yapıyor. Eğer pandemi döneminde Türkiye'de bu yamalı, 7 yamalı bohçanın, hükümetin koalisyonu olsaydı inanın ki insanlar sapır sapır dökülür, hastanelerimiz yetersiz kalırdı. Şehir hastaneleri yapılırken hatırlayın. 'Ne lüzum var şehir hastanelerine? Türkiye israf ediyor, gerek yok' diyenler, bu hastanelerin pandemide nasıl imdada yetiştiğini gördüler."

Seçimlerde bir tarafta yapan, daha iyisini yapmak isteyen, daha ileri hedefleri yürümek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının olduğunu, diğer tarafta Türkiye'de ne yapılırsa bunun önüne geçen, eski dönemin eski kafalı siyaset anlayışı bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletin gerekli cevabı vereceğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız kaldığını ve tahıl koridorunun Türkiye'nin girişimleriyle hayata geçtiğini anımsatan Kurtulmuş, "Allah muhafaza, bunlar bu savaşta bir taraf olur, Türkiye'yi de bu savaşın içine kıyısından, köşesinden sokarlardı. Çünkü bunlara birtakım talimatları verenler, ağa babaları, Türkiye'nin bu savaşta taraf tutmasını istiyorlardı. Bizim derdimiz bu bölgedeki yangına su dökmek, elin oğlunun derdiyse benzinle gitmek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Hiçbir ortak fikri olmayan, hangi istikamete gideceği belli olmayan sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye karşı birleşen ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin programı, projesi, hedefi olmayan 7 yamalı bohça partilerine, bu koalisyona, millet oy vermeyecek ve sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Zeytinburnu'nda gençlerle buluştu

Kurtulmuş, buradaki konuşmasının ardından Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde partisinin düzenlediği Gençlik Buluşması'nda seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

Gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, iktidarlarının bu kesime yönelik çalışmalarını anlattı.

Karadeniz'de bulunan gazın önümüzdeki günlerde karaya çıkartılacağını dile getiren Kurtulmuş, bu doğal gazın evlerde kullanılacağı günleri de göreceklerini vurguladı.

"Üç tane oy fazla alacağız diye Suriyeli düşmanlığı yapmak insanlık suçu"

Kurtulmuş, ülkedeki sığınmacılara yönelik bir soru üzerine Suriyelilerin ülkelerinde süren savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Suriyelinin geliş sebebinin daha iyi bir hayat standardı olmadığının altını çizen Kurtulmuş, "Bu ülkenin de bir kapasitesinin olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız ve bu insanların geriye dönülebilmesi için, Suriye'de bir barış ortamının temin edilmesi için diplomatik müzakerelerimizi yapıyoruz. Oralarda güvenli bölge oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının temel sebebinin orada güvenli alanlar oluşturmak olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 700-800 bin Suriyeli kendi taraflarına geri döndüler. Can emniyeti sağlandıkça Suriyeliler dönüyor. Önümüzdeki dönemde de Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak burada kalan Suriyeli kardeşlerimizin süratli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Ama bu zorla olmaz. İnsanları zorla ölüme gönderemezsiniz. Üç tane oy fazla alacağız diye Suriyeli düşmanlığı yapmak da insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin bir soru üzerine, "Bay bay Kemal, '300 milyar dolar temiz para buldum' diyor. 'Temiz para buldum' diye konuştuğu adamların tamamı Londra'daki fonlar. Yani küresel tefecilik şirketleri. Sen daha kimsin? Kim sana para verecek? Millet senin kara gözün için niye para versin." değerlendirmesini yaptı.

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