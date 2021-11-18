Dolar
11.12
Euro
12.62
Altın
1,860.89
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,736.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan'ın, sığınmacılara karşı insanlık suçu işlediğini ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kaldığını ifade etti.

Mehmet Tosun   | 18.11.2021
AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyleyip Türkiye'ye iftira attığını dile getirdi.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığının defalarca belgelendiğini hatırlatan Çelik, her gün olan bu zulüm karşısında dünyanın ve Avrupa'nın sustuğuna dikkati çekti.

Yunan güçlerinin sığınmacılara zulmünün vahim boyutlara ulaştığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bu zulme karşı çıkarak, Yunanistan'ın yalanlarını her defasında çürüttü. Yunanistan, sığınmacıların botlarını şişleyerek ölüme sürüklüyor ve insanlık suçu işliyor. Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e basın toplantısında, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu. Gazeteci bu olaydan sonra defalarca tehdit aldı. Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Tüm bunlar bir AB ülkesinde oldu. AB kurumları, sığınmacılara dönük zulme de gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kalıyor."

Göç İdaresi Başkanlığının Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına dayanarak hazırladığı verilere göre, Yunanistan’ın sadece 2020 yılında 17 bin 245, 2021 yılında ise bugüne kadar 13 bin 261 sığınmacıyı geri ittiğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Göç İdaresinin 2017 yılında bu yana yaptığı mülakat sonucu geri itildiğini tespit ettiği yaklaşık 74 bin sığınmacı söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan’ın yalan söylediği bir iddia değil, bir vakıa olarak karşımızda duruyor. Bunlar sadece rakam değil. Ölüme doğru itilen birer can hepsi. Hayalleri, umutları, insanca yaşama hakları olan canlar. Yunanistan bunlara sadece ölüme iterek cevap veriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi
AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
Belçika'da yoğun bakım ünitelerinin yarısı Kovid-19 hastalarına ayrılacak

Benzer haberler

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

Yunanistan’da 17 Kasım anma yürüyüşünde silahlanma karşıtı slogan atıldı

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi

ABD ve Yunanistan Ege’de ortak tatbikat düzenledi
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Yunan ve Bulgar turistler kışlık alışverişi için Edirne'deki sosyete pazarını tercih ediyor

Yunan ve Bulgar turistler kışlık alışverişi için Edirne'deki sosyete pazarını tercih ediyor